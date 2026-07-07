Убийство подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева: задержанным вручили подозрения

Двум мужчинам сообщили о подозрении в убийстве Анастасии Березовской, которая является подозреваемой в покушении на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

3 июля 2026, 13:54 Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако Интерпол опубликовал данные о главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Женщина объявлена в международный розыск.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц – п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Березовская вернулась в Украину на автобусе 1 июля после покушения на украинскую семью в Монако. Оба подозреваемых совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину.

Правоохранители отследили маршруты передвижения женщины и установили круг ее общения после возвращения. Впоследствии следователи вышли на двух мужчин: бывшего правоохранителя и действующего сотрудника ГУР Минобороны.

По данным следствия, оба фигуранта ранее неоднократно осуществляли переводы на банковские и криптосчета Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

«В ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об ее убийстве и указал на участие в нем другого подозреваемого. По его показаниям проведен следственный эксперимент, в результате которого правоохранители установили местонахождение тела погибшей... Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако», – заявили в ОГП.

Как отмечается, сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошёл взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и ещё двух человек.

Изначально следствие считало, что взрывчатку оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы.. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за её жизнь.

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