В Минобороны рассказали, сколько украинских предприятий уже присоединилось к частной ПВО

К экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны уже присоединилась 51 украинская компания. В целом желание стать участниками инициативы выразили 62 предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

30 июня 2026, 16:43 Какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны С начала вторжения рф наибольшее количество систем ПВО для Украины передали США, Германия и Чехия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

В настоящее время боевые задачи выполняют группы, сформированные на базе четырех предприятий.

По данным оборонного ведомства, они уже уничтожили более 50 российских беспилотников, в том числе ударные дроны типа Shahed и разведывательные БпЛА Zala.

В Минобороны подчеркнули, что частная ПВО не является автономной структурой. Все ее подразделения работают под оперативным руководством ВСУ и интегрированы в единую государственную систему противовоздушной обороны.

Напомним, в Украине действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне. В конце марта в Харьковской области частная группа ПВО впервые уничтожила несколько вражеских беспилотников.

Также сообщалось, что в Украине внедряют новый уровень «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

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