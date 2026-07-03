В деле о взрыве в Монако, где пострадал Ермолаев, появилась подозреваемая – ЗМІ

Правоохранители Монако установили личность подозреваемой во взрыве, в результате которого тяжелые ранения получил украинский бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, а также еще два человека. Прокуратура княжества уже выдала ордер на ее арест.
Об этом сообщает The Telegraph.
По данным следствия, подозреваемая до сих пор скрывается. Французские СМИ сообщают, что речь идет о женщине, которая пыталась замаскироваться под мужчину. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после взрыва она в темной шляпе покинула место происшествия и сбежала через французскую границу в город Босолей.
Le Figaro и BFMTV пишут, что подозреваемая – женщина в возрасте около 30 лет, возможно, она имеет украинское происхождение.
По информации СМИ, в тот вечер женщина следила за семьей, дождалась, пока они зайдут в дом, после чего дистанционно взорвала взрывчатку с помощью устройства, похожего на пульт управления.
Известно, что прокуратура Монако открыла судебное расследование по статьям о покушении на убийство и ряду других уголовных правонарушений. Дело передали трем следственным судьям.
В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемой уже выдан ордер на арест, а также в ближайшее время ее объявят в международный розыск через Интерпол.
Официально мотив преступления пока не называют. В то же время следствие уже исключило террористическую версию. По информации агентства AFP, одной из основных версий остаются мотивы, связанные с бизнесом Ермолаева.
По последним данным, состояние Вадима Ермолаева стабилизировалось. Его спутница, которая, по информации СМИ, во время взрыва потеряла обе ноги, остается в тяжелом состоянии.
Напомним, 29 июня возле дома подсанкционного днепровского застройщика Вадима Ермолаева взорвалась заложенная неизвестным бомба. Тогда премьер-министр Монако Кристоф Мирманд назвал произошедшее терактом.
Сам бизнесмен получил ранения, но был в сознании во время госпитализации. В то же время сообщалось о тяжелых травмах у пострадавшей женщины, которая находилась рядом с Ермолаевым в момент взрыва. Медикам пришлось частично ампутировать ей ноги.
Как известно, Ермолаев живет в Монако с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. С 2023 года на него наложены украинские санкции – из-за торговли алкоголем в временно оккупированном Крыму.
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