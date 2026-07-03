В деле о взрыве в Монако, где пострадал Ермолаев, появилась подозреваемая – ЗМІ

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В Монако установили личность подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Прокуратура выдала ордер на арест, а Интерпол объявит ее в международный розыск. Мотивы нападения пока не раскрывают.
фото: telegraph.co.uk

Правоохранители Монако установили личность подозреваемой во взрыве, в результате которого тяжелые ранения получил украинский бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, а также еще два человека. Прокуратура княжества уже выдала ордер на ее арест.

Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным следствия, подозреваемая до сих пор скрывается. Французские СМИ сообщают, что речь идет о женщине, которая пыталась замаскироваться под мужчину. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после взрыва она в темной шляпе покинула место происшествия и сбежала через французскую границу в город Босолей.

Le Figaro и BFMTV пишут, что подозреваемая – женщина в возрасте около 30 лет, возможно, она имеет украинское происхождение.

По информации СМИ, в тот вечер женщина следила за семьей, дождалась, пока они зайдут в дом, после чего дистанционно взорвала взрывчатку с помощью устройства, похожего на пульт управления.

Известно, что прокуратура Монако открыла судебное расследование по статьям о покушении на убийство и ряду других уголовных правонарушений. Дело передали трем следственным судьям.

В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемой уже выдан ордер на арест, а также в ближайшее время ее объявят в международный розыск через Интерпол.

Официально мотив преступления пока не называют. В то же время следствие уже исключило террористическую версию. По информации агентства AFP, одной из основных версий остаются мотивы, связанные с бизнесом Ермолаева.

По последним данным, состояние Вадима Ермолаева стабилизировалось. Его спутница, которая, по информации СМИ, во время взрыва потеряла обе ноги, остается в тяжелом состоянии.

Напомним, 29 июня возле дома подсанкционного днепровского застройщика Вадима Ермолаева взорвалась заложенная неизвестным бомба. Тогда премьер-министр Монако Кристоф Мирманд назвал произошедшее терактом.

Сам бизнесмен получил ранения, но был в сознании во время госпитализации. В то же время сообщалось о тяжелых травмах у пострадавшей женщины, которая находилась рядом с Ермолаевым в момент взрыва. Медикам пришлось частично ампутировать ей ноги.

Как известно, Ермолаев живет в Монако с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. С 2023 года на него наложены украинские санкции – из-за торговли алкоголем в временно оккупированном Крыму.

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