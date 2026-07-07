СБУ подтвердила гибель украинки, которую подозревали в покушении на Ермолаева: что известно

Служба безопасности Украины подтвердила гибель гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревали в причастности к покушению на убийство семьи подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом сообщили в СБУ.

7 июля 2026, 10:45 Под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева – СМИ Под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в подготовке покушения на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева. Женщину застрелили, а по делу уже задержали двух подозреваемых.

По данным следствия, после прибытия Березовской в Украину 1 июля 2026 года правоохранители установили круг её контактов и маршруты передвижения. Во время следственных действий было выяснено, что она общалась с семьёй и двумя мужчинами – бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

Следствие установило, что оба мужчины ранее переводили средства на криптовалютные и банковские счета Березовской. Из-за этого их проверяли на возможную причастность к покушению в Монако.

Во время неотложных следственных действий сотрудник ГУР сообщил об убийстве Березовской, которое, по его словам, он совершил вместе с другим фигурантом. Мужчина заявил, что действовал самостоятельно и не сообщал руководству о контактах с погибшей и переводах средств.

Также во время обыска у бывшего правоохранителя обнаружили подвальное помещение, которое, по данным СБУ, похоже на комнату пыток.

Обоих мужчин задержали по подозрению в убийстве по предварительному сговору группой лиц. После показаний одного из фигурантов правоохранители провели следственный эксперимент и нашли тело Березовской с огнестрельными ранениями головы и гильзы от пистолета.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении. Украинские правоохранители передали всю имеющуюся информацию следственным органам Монако и продолжают устанавливать заказчиков и других возможных участников покушения на семью.

Напомним, 29 июня возле жилого дома в Монако произошёл взрыв. Французские правоохранители квалифицировали инцидент как возможное покушение на жизнь украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и ещё двух человек.

Изначально следствие считало, что взрывчатку оставил мужчина, однако позже установило, что исполнителем является женщина. Главной подозреваемой по делу является гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол уже объявил в международный розыск.

К расследованию присоединился и Офис Генерального прокурора Украины. Сейчас открыто уголовное производство и инициировано создание совместной международной следственной группы.

По последним данным, раненый Ермолаев уже вышел из комы.. В то же время его спутница Анна Насобина продолжает находиться в критическом состоянии, а врачи и дальше борются за её жизнь.

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