Теракт в Монако: жене подсанкционного украинского бизнесмена ампутировали ноги – СМИ

Из-за теракта, произошедшего 29 июня в доме украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пострадавшей женщине врачи частично ампутировали ноги.

Об этом сообщает местное издание Nice-Matin.

Как отмечают журналисты, взрывной волной женщине оторвало конечности, поэтому врачи провели травматическую ампутацию части ног. Сам бизнесмен также получил ранения. Однако на момент прибытия бригады скорой помощи он был в сознании. Это зафиксировали медиа. На кадрах видно, что он в сознании.

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Сообщается, что мужчина получил ожоги и осколочные травмы. Сейчас его лечат там же, где его спутницу и сына.

13-летнего юношу, который во время взрыва находился вместе с супругами, отбросило взрывной волной, у него ожоги и ушибы, а в ноге, вероятно, застрял болт от взрывного устройства.

Также издание сообщает о еще двух пострадавших людях. Они получили острый стресс из-за увиденного взрыва. Одна из них – женщина, которая на фото была одета как домашняя работница. Также свидетелем стал охранник дома, оказывавший помощь пострадавшей жене Ермолаева.

По данным местного медиа BFM, поиски подозреваемого до сих пор продолжаются. Правоохранители задействовали два вертолета и направили в регион солдат. По предварительным данным, взрыв произошел всего через 20 секунд после того, как подозреваемый оставил рюкзак возле здания.

«Юридическая квалификация фактов будет установлена государственным обвинителем, еще слишком рано говорить, была ли это атака или попытка убийства», – заявил премьер-министр Монако Кристоф Мирманд.

Вместе с тем он добавил, «с большой вероятностью, семья стала мишенью», поскольку пострадавший, вероятно, находился под наблюдением.

Как известно, взрыв в доме подсанкционного застройщика из Днепра Вадима Ермолаева произошел 29 июня. Премьер-министр Монако Кристоф Мирманд заявлял, что это был теракт. Местные власти сообщали, что на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролл взорвалась бомба, которую заложил мужчина. Пока правоохранители его не нашли.

Ермолаев живет в Монако с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. С 2023 года на него наложены украинские санкции – из-за торговли алкоголем в временно оккупированном Крыму.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта в центре Киева, которую готовили двое агентов ФСБ рф. В частности, злоумышленники планировали покушение на военного Вооруженных Сил Украины.

Также мы сообщали, что разоблачен и задержан еще один участник подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

8 июня правоохранители задержали первого подозреваемого по этому делу. Он планировал убить сотрудника ГУР дроном, поэтому искал исполнителя с нужными навыками.

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