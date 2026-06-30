В Монако произошел теракт, вероятно, ранен украинский олигарх Ермолаев и его семья – СМИ (дополнено)

В Монако на улице близ границы с Францией произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате теракта пострадали три человека, которые являются украинскими гражданами и членами одной семьи. Одним из пострадавших, вероятно, является украинский олигарх Вадим Ермолаев, на которого, предварительно, было совершено покушение.

Об этом сообщают Le Figaro и BFMTV.

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Как отмечается, власти Монако официально сообщили о по меньшей мере троих раненых в тяжелом состоянии, предположив, что инцидент мог быть терактом.

«В настоящее время полиция собирает улики. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в княжестве», – заявил глава правительства Монако Кристоф Мирман, добавив, что взрывное устройство, предварительно, было начинено болтами и металлической дробью для увеличения поражающей силы.

По информации СМИ, взрыв в Монако произошел в понедельник вечером, 29 июня, около 21:00 в холле многоквартирного дома на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла, расположенной непосредственно на границе с Францией. Издание Le Figaro пишет, что на камере видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина оставил там рюкзак со взрывчатым веществом, после чего скрылся.

Взрыв произошел непосредственно после того, как в холл вошли несколько человек. Сейчас полиция разыскивает подозрительного беглеца, подбросившего рюкзак со взрывчаткой. Как пишут французские медиа, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи.

На месте взрыва сейчас работают саперы, криминалисты и отряды полиции, которые проводят детальный осмотр территории, выясняя, была ли именно эта семья непосредственной целью нападения.

Два человека в возрасте от 50 до 60 лет получили очень тяжелые травмы, угрожающие их жизни. По данным Le Figaro, один из них, по предварительной информации, является известным украинским олигархом Ермолаевым. Вместе с ними пострадал 13-летний подросток, состояние которого оценивают как средней тяжести.

СМИ указывают, что, вероятно, в Монако было совершено покушение на подсанкционного олигарха Вадима Ермолаева, который в свое время входил в список 100 богатейших людей Украины. На данный момент официального подтверждения этой информации от властей Монако и правоохранителей нет.

Днепровский бизнесмен, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города Ермолаев заявлял, что с 2017 года отказался от украинского гражданства и имеет только кипрский паспорт. В декабре 2023 года против Ермолаева были введены персональные санкции СНБО сроком на 10 лет.

Напомним, сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили и задержали еще одного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова. 8 июня правоохранители задержали первого подозреваемого по этому делу. Он планировал убить сотрудника ГУР дроном, поэтому искал исполнителя с нужными навыками.

Как известно, недавно правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на мэра города Пятихатки Днепропетровской области. Для его поиска в регионе проводилась специальная операция с привлечением всех подразделений полиции области.

Также сообщалось, что ФБР сорвало нападение на Белый дом во время празднования юбилея президента США Дональда Трампа.

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