Евросоюз ввел санкции против пяти компаний рф

Евросоюз ввел санкции против пяти компаний российской федерации и одного физического лица, задействованных в производстве беспилотников. Соответствующие ограничения одобрил Совет ЕС в ответ на недавние смертоносные удары по Киеву.

Об этом говорится в решении Совета Евросоюза.

Пять подсанкционных компаний являются частью группы ABS Electro. Она производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для ведения войны с применением дронов. Эти предприятия, как сказано в решении Совета ЕС, «повышают возможности российских беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов типа Shahed и «Герань», усиливая их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы».

14 июля 2026, 03:44 Трамп готов поддержать антироссийские санкции, инициированные Грэмом – СМИ Президент США Дональд Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против россии, инициатором которого был внезапно умерший сенатор Линдси Грэм.

Кроме того, некоторые из этих предприятий производят автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора – одного из ключевых источников доходов российского правительства.

В санкционный список также внесли Ирину Харисову – председателя совета директоров группы компаний ABS Electro и директора нескольких предприятий, входящих в эту группу.

Совет ЕС напомнил, что активы лиц и компаний из черного списка замораживаются. Также запрещено предоставлять им или в их пользу средства либо экономические ресурсы – прямо или косвенно. Физлицам также запрещают въезд.

Как известно, параллельно ЕС работает над 21-м пакетом санкций против россии. Ожидалось, что его согласуют на этой неделе, однако пока это решение не принято.

Напомним, также несколько дней назад Совет Европейского Союза принял решение ввести санкции против 15 граждан россии и одного учреждения, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских на временно оккупированных территориях Украины и в рф.

Кроме того стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать принятие двухпалатного законопроекта о существенном усилении антироссийских санкций, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

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