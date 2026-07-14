Девять стран ЕС хотят лишить МОК финансирования из-за решения по россии

Девять стран Европейского Союза призвали Еврокомиссию лишить Международный олимпийский комитет финансирования в связи с решением допустить представителей россии и Беларуси к международным соревнованиям.

Об этом говорится в заявлении министерства культуры Эстонии.

9 июля 2026, 10:55 «Аморальная капитуляция»: что означает допуск спортсменов рф к международным соревнованиям МОК снял ограничения с российских спортсменов. Это может позволить рф использовать спортивные соревнования для продвижения своей пропаганды.

Инициативу поддержали Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция. Страны направили обращение еврокомиссару по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу.

Авторы документа предлагают исключить МОК, а также Международную федерацию фехтования и другие спортивные организации, разрешающие возвращение российских и белорусских спортсменов к международным стартам из программ финансирования ЕС.

Кроме того, они призывают ограничить участие таких организаций в мероприятиях и дискуссиях по развитию европейского спорта.

«Мы хотели бы выразить серьезную обеспокоенность тем, что некоторые международные спортивные организации решили не согласовывать свои решения с этими фундаментальными ценностями. Тем самым они продемонстрировали явный уход от ценностей, на которых основан Европейский Союз», – говорится в обращении.

Напомним, несколько дней назад исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно снял санкции с россии и Беларуси. Украина уже отреагировала и предложила МОК пересмотреть скандальное решение.

Сообщалось также, что ФИФА рассмотрит возможность возвращения россии в международный футбол после решения МОК.

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