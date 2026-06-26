США возобновили санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл»

Политика
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США снова ввели в полном объеме санкции против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты снова ввели в полном объеме санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии Укринформу.

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Он рассказал, что последнее ослабление санкционного режима перестало действовать 16 июня.

«Санкции США по «Роснефти» и «Лукойлу», введенные в октябре, после нескольких временных отсрочек вновь вступили в силу. Последний waiver закончился 16 июня и больше не был продлен», – отметил Власюк.

Напомним, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии тогда раскритиковали это решение Штатов.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина в данный момент находится в выигрышной позиции в войне против россии.

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США Санкции против России Нефть Война в Украине Лукойл
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