США возобновили санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл»

Соединенные Штаты снова ввели в полном объеме санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии Укринформу.
Он рассказал, что последнее ослабление санкционного режима перестало действовать 16 июня.
«Санкции США по «Роснефти» и «Лукойлу», введенные в октябре, после нескольких временных отсрочек вновь вступили в силу. Последний waiver закончился 16 июня и больше не был продлен», – отметил Власюк.
Напомним, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии тогда раскритиковали это решение Штатов.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина в данный момент находится в выигрышной позиции в войне против россии.
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