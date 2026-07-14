Украина заказала 16 истребителей Rafale и первой получит системы SAMP/T NG: что известно

Украина заказала и закупит первые 16 из 100 французских истребителей Rafale для украинской боевой авиации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

Четыре самолета партии будут переданы Вооруженным силам Украины уже в этом году сразу после окончания обучения украинских пилотов и механиков.

«Состоится закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение наших пилотов и механиков во Франции. После этого четыре первых самолета Rafale будут переданы ВСУ. Системно развиваем украинские боевые способности», – написал Зеленский.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

Как известно из совместной декларации президентов Зеленского и Макрона, каждый Rafale будет поставляться с вооружением «воздух – земля» и «воздух – воздух», в частности ракетами MICA, METEOR и авиабомбами AASM.

Также Зеленский сообщил, что Франция разрешит лицензионное производство AASM и ракет SCALP. А совместно с Италией Украина сможет производить ракеты Aster 30.

«Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA – нашей особой будущей силы. Кроме того, Украина первой получит новые усиленные французско-итальянские системы SAMP/T NG. Это эффективные антибаллистические системы. Также Франция предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году», – сообщил президент.

Напомним, накануне Франция заявила о готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет Aster и SCALP.

Ранее о прогрессе в переговорах касательно лицензий на производство дальнобойного оружия заявлял министр обороны Михаил Федоров.

Также в конце мая президент Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по получению лицензии на внутреннее производство ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

После этого президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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