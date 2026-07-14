ВАКС оправдал экс-чиновника филиала УЗ по делу о 9,6 млн грн убытков

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего исполняющего обязанности начальника филиала «Юго-Западная железная дорога» ПАО «Укрзализныця» Олега Золотарева от обвинений в злоупотреблениях, причинивших 9,6 млн грн ущерба предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Золотареве, который также занимал должность экс-заместителя начальника службы обеспечения «Юго-Западной железной дороги». Ранее по этому делу назначили экспертизу.

«14 июля коллегия судей ВАКС вынесла приговор, которым признала невиновным экс-замначальника службы материально-технического обеспечения регионального филиала «Юго-Западной железной дороги» ПАО «Укрзализныця», который также возглавлял тендерный комитет этого филиала в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Указанное лицо оправдано в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения», – говорится в решении.

Напомним, САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника УЗ. По версии следствия, в 2017 году УЗ объявила публичные торги по закупке устройств питания для пассажирских вагонов. Следствие установило, что Золотарев установил одним из требований для участия в тендере обязательное предоставление участниками торгов подтверждение согласования чертежей продукции, которую они предлагают к поставке, самой же «Укрзализныцей».

Двум связанным между собой компаниям, а именно ООО «Броварское электротехническое объединение» и ООО «Элпо Украина», УЗ согласования предоставила, а остальным – нет. На основании чего других участников и не допустили к участию в аукционе, а «избранные» компании одержали победу и поставили «Укрзализныце» продукцию по завышенным на 9,6 млн грн ценам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.