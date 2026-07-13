ЕС хочет смягчить новый пакет санкций против рф: кого уберут из списка кроме патриарха Кирилла

Политика
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Болгария добилась исключения патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова из проекта 21-го пакета санкций ЕС против россии. В то же время Евросоюз смягчил ряд других ограничений и сохранил ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.
Фото: Agency Moskva

Имена главы русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкцій Европейского Союза против россии. Такого решения удалось достичь после требования Болгарии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Италия вслед за Болгарией выступила против санкций в отношении патриарха Кирилла – СМИИталия стала второй страной ЕС, которая выступила против введении санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла.

По данным собеседников издания, большинство спорных вопросов касательно нового санкционного пакета уже удалось согласовать, однако часть первоначальных ограничений существенно смягчили.

В частности, страны ЕС отказались от полного запрета на импорт из россии трески, минтая и некоторых других видов рыбы. Также не поддержали первоначальное предложение касательно более жестких ограничений на импорт российского сжиженного природного газа и танкеров, которые его перевозят.

Кроме того, значительно сузят сферу применения запрета на въезд в ЕС для российских военных.

В то же время государства-члены ЕС достигли принципиальной договоренности временно сохранить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

Вместе с тем переговоры по санкциям еще не завершены. СМИ сообщают, что Австрия продолжает требовать снятия санкций и разблокирования активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Компания имеет судебные претензии к дочерней структуре австрийского банка Raiffeisen на сумму более 1,5 млрд евро.

Напомним, власти Болгарии виступила против утверждения 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России из-за намерения добавить в список главу РПЦ патриарха Кирилла.

Италия вслед за Болгарией стала второй страной в ЕС, кто высказался проти запровадження обмежень относительно главы РПЦ патриарха Кирилла.

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ЕС Санкции против России Еврокомиссия Патриарх Кирилл
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