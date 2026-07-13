СМИ объяснили, почему смерть Линдси Грэма может быть плохой новостью для Украины

После смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма Украина потеряла одного из самых влиятельных союзников в Вашингтоне, который имел прямой доступ к президенту США Дональду Трампу и активно продвигал интересы Киева.

Об этом пишет Bloomberg.

13 июля 2026, 01:41 Трамп поделился деталями последнего разговора с Линдси Грэмом после поездки сенатора в Украину Дональд Трамп рассказал о последнем телефонном разговоре с сенатором Линдси Грэмом, который состоялся после его возвращения из Украины за несколько часов до смерти. Президент США также прокомментировал разногласия с Грэмом касательно войны в Украине.

Издание обращает внимание на то, что Грэм был одним из немногих республиканцев, которые не только открыто поддерживали Украину, но и могли непосредственно влиять на позицию Трампа.

Всего за три дня до смерти сенатор встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил предприятие по производству беспилотников и договорился с коллегами о продвижении законопроекта о новых санкциях против россии.

Это был уже десятый визит Грэма в Украину с начала полномасштабного вторжения рф. В течение второго президентского срока Трампа он прилагал значительные усилия, чтобы сохранить американскую военную поддержку Киева, несмотря на сложные отношения между президентами США и Украины.

В материале Bloomberg отмечается, что в Киеве смерть сенатора восприняли как большую потерю. Источник агентства подчеркнул, что Украина потеряла одного из немногих республиканцев, который искренне поддерживал страну и пытался помочь ей на всех уровнях.

Bloomberg обращает внимание, что смерть Грэма произошла как раз тогда, когда Украина пытается убедить союзников, в частности США, увеличить поставки систем Patriot для защиты от российских баллистических атак.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сенатор играл важную роль как один из главных лоббистов Украины в окружении Трампа.

«Трамп не всегда прислушивался к Грэму, ведь тот имел меньшее влияние, чем, например, спецпредставитель Стив Виткофф. Но теперь главный вопрос, есть ли кто-то другой с таким же влиянием в Сенате и доступом к Трампу», – отметил Фесенко.

Европейские дипломаты также рассматривали Грэма как одного из ключевых собеседников Белого дома, который последовательно выступал не только за поддержку Украины, но и за усиление санкционного давления на россию.

Незадолго до смерти Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем объявил, что администрация Трампа согласилась продвигать новый законопроект о санкциях против россии. После смерти сенатора демократы уже призвали как можно скорее принять этот документ, назвав это достойным почтением его памяти.

Напомним, 11 июля стало известно, что скоропостижно скончался 71-летний сенатор Линдси Грэм. Всего за день до этого он посещал Киев, а в последнее время активно лоббировал усиление санкций против россии и покупателей ее нефти. Владимир Зеленский назвал его «настоящим защитником свободы».

Между тем президент США Дональд Трамп поделился деталями своего последнего телефонного разговора с Грэмом, который состоялся за несколько часов до смерти сенатора. По словам лидера США, тот позвонил сразу после возвращения из Украины.

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