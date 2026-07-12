Россияне ударили дронами по Никополю, ранены гражданские

Российские оккупационные войска сегодня днем, 12 июля, атаковали беспилотниками Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, в результате вражеской атаки на город были повреждены магазин и неэксплуатируемое нежилое здание.

«4 человека получили ранения – россияне атаковали Никополь беспилотниками. Пострадали трое мужчин и женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести», – говорится в сообщении.

При этом Ганжа сообщил, что во время ночных обстрелов Никопольщины враг попал по райцентру и Марганецкой общине, в результате чего погиб мирный житель.

«Повреждены админздание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовик. Погиб 66-летний мужчина», – добавил руководитель ОВА.

Как известно, российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались пять районов области, в результате чего погибли три человека, есть значительные разрушения.

Напомним, в ночь на 12 июля россия атаковала Украину ракетами и 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 7 авиационных ракет и 95 вражеских дронов.

А в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар. Есть информация о раненых.

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