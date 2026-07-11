Войска россии атаковали УАБами Сумы, есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска в субботу, 11 июля, нанесли авиаудар по Сумам. Враг сбросил на город три управляемые авиабомбы, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Под удар попала гражданская инфраструктура. По информации местных властей, жертвами атаки стали четыре человека, еще семь гражданских получили травмы и ранения.

«Спасательная операция продолжается. Информация уточняется», – написал Григоров.

В Сумской ОВА также призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к местам попаданий, поскольку сохраняется угроза повторных российских ударов.

Напомним, в ночь на 11 июля россия выпустила по Украине более 120 дронов и 12 ракет, половина из которых были баллистическими. Под ударом был, в частности, Киев, там пострадали 12 человек.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что силам ПВО удалось сбить большинство целей, однако баллистические ракеты перехватить не удалось.

Также сообщалось, что утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

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