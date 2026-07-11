Рф ударила по критической инфраструктуре Чернигова, ранен сотрудник

Российские войска днем 11 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В результате атаки ранение получил сотрудник объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

11 июля 2026, 13:11 Баллистику сбить не удалось: Зеленский показал последствия ночной атаки рф Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ночь на 11 июля. По его словам, в Киеве ранены по меньшей мере 11 человек, среди них – ребенок, а в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях продолжается ликвидация последствий ударов.

«Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеской атаки ранение получил сотрудник объекта», – сообщили в горсовете.

По предварительной информации, также повреждены окна в трех частных жилых домах.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах.

В результате удара по Одесской области повреждены поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

В Харькове один из дронов попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе, в результате чего пострадали семь человек.

В результате ударов по Херсону ранения получили по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.

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