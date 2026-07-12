Зеленский провел встречи с Федоровым и Тереховым после анонса обновления правительства

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова и встретился с мэром Харькова Игорем Тереховым. Обоих чиновников медиа называют среди возможных кандидатов на должность нового премьер-министра.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

12 июля 2026, 15:58 Свириденко уходит с должности: СМИ узнали, кто может стать новым премьером Источники сообщают, что Зеленский проводит собеседования с четырьмя потенциальными кандидатами на должность нового премьер-министра.

По словам президента, во время доклада Федорова обсудили, что уже реализовано в сфере обороны по определенным задачам, а также какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут добавить Украине прочности.

Зеленский подчеркнул, что ключевым вызовом в обороне остается усиление ПВО, особенно для защиты украинских городов и сел от российского террора.

Также, по его словам, должна быть продолжена трансформация всех процессов в Силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию украинских воинов и безопасность бригад.

Отдельно Зеленский сообщил о встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым.

Президент отметил, что вызовы для Харькова очень серьезные, поскольку город находится под ежедневными российскими террористическими ударами.

Во время встречи обсудили работу городских служб, взаимодействие между центральной и областной властью, ключевые потребности общин и перспективы выполнения решений, которые готовятся.

По словам Зеленского, план устойчивости должен быть реализован как можно быстрее, а опыт Харькова в поддержке людей может быть распространен и на другие города и общины.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства.]Она предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

Медиа сообщают, что Зеленский проводит собеседования с четырьмя потенциальными кандидатами на должность нового премьер-министра. Среди них называют министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

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