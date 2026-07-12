Синоптик сообщила, когда в Украине станет теплее

В начале недели в Украине ожидается потепление, однако без сильной жары.]В понедельник, 13 июля, температура воздуха будет достигать +22…+28 градусов, но в части областей будет прохладнее.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
По ее прогнозу, в понедельник максимальная температура воздуха в Украине составит +22…+28 градусов.
В то же время вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области до Сумщины ожидается более прохладная погода – около +18…+21 градуса.
Дожди 13 июля пройдут в западных и северных областях, местами в центральной части страны, а также на юге Одесской области.
На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.
В Киеве утром и днем возможен более сильный северо-западный ветер. Во второй половине дня или вечером в столице ожидается дождь.
Температура воздуха в Киеве будет около +25 градусов.
По словам Диденко, потепление придет со вторника. Оно будет спокойным и без чрезмерно высоких температур.
Напомним, в этом году Европа страдает от аномальной жары, которая накрыла континент еще в мае, побив исторические рекорды и вызвав смерть по меньшей мере семи человек во Франции. В конце июня Западную и Центральную Европу охватила новая волна экстремального тепла до +42°C. Из-за этого в 35 французских департаментах ввели красный уровень опасности, а на некоторых локациях фестиваля Fête de la Musique даже действовал сухой закон.
Несмотря на меры безопасности, рекордная жара привела к тысячам жертв, из-за чего в Париже были переполнены похоронные бюро. В частности, Франция заявила о стремительном росте смертности: только за последнюю неделю июня зафиксировали 2025 смертей.
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