Германия выделила 90 млн на закупку ударных беспилотников для Украины – СМИ

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Правительство Германии выделило 90 млн евро на закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов Shrike для Сил обороны Украины.
t.me/SJTF_Odes

Правительство Германии выделило 90 миллионов евро на закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов Shrike для нужд Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, об этой сделке официально не объявляли. В то же время она является одной из крупнейших закупок беспилотников для Украины, профинансированных западным государством.

Контракт предусматривает поставку FPV-донов Shrike, которые производит украинская компания SkyFall. Беспилотники оснащены программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion, что позволяет им автономно сопровождать и поражать движущиеся цели на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил масштаб контракта, отметив, что его финансирует одно из европейских государств. По его словам, часть беспилотников уже передали Украине, а остальные планируют поставить до конца текущего года.

В компании SkyFall также подтвердили участие Германии в финансировании закупки, однако отказались раскрывать детали сделки. В то же время министерства обороны Украины и Германии пока не комментируют информацию о контракте.

Напомним, в июне министры обороны Украины Михаил Федоров и Германии Борис Писториус подписали имплементационные договоренности о развитии антибаллистических возможностей и совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Также сообщали, что Берлин рассматривает закупку украинских дальнобойных ракет.

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