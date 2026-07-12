В россии накануне выборов независимых кандидатов массово снимают с гонки. По данным украинской разведки, для этого используют административные дела о «дискредитации армии» или «демонстрации экстремистской символики».

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

5 июля 2026, 02:59 Экс-вице-премьер Украины будет баллотироваться в Госдуму рф Бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов будет баллотироваться в Государственную думу РФ от партии «Справедливая россия». О его выдвижении сообщили российские пропагандистские СМИ.

В СВР отмечают, что такие статьи автоматически лишают кандидатов права баллотироваться.

В частности, в Уфе полиция обвинила в «дискредитации армии» кандидата в городской совет Дениса Малышева, выдвиженца «Гражданского союза». Сообщение, которое якобы стало основанием для дела, найти не смогли.

Ранее активистов этого же объединения уже пытались обвинить в организации «несанкционированного митинга», хотя речь шла об обычном сборе подписей.

В Томской области участия в выборах в региональную думу лишили еще одного члена партии – Антона Исакова. Его арестовали на 15 суток за якобы «демонстрацию экстремистской символики» из-за логотипа Facebook.

После этого Исакова ждал еще один суд из-за публикации 2017 года. Два административных наказания подряд автоматически закрывают кандидату путь в бюллетень.

Давление затронуло и партию «Яблоко». Избирательная комиссия нашла нарушения у 25 из 412 заявленных кандидатов, а юристам дали лишь несколько дней на исправление документов.

Часть кандидатов уже снялась самостоятельно. В частности, лидер свердловского отделения Максим Петлин и физик Грей Болтачев отказались от участия из-за постоянного давления силовиков.

Кроме того, полиция сорвала встречу с избирателями, которую проводила Екатерина Дунцова, основательница партии «рассвет».

В Службе внешней разведки отмечают, что независимые кандидаты в российских регионах сталкиваются не с конкурентной избирательной борьбой, а с системным давлением, которое заранее делает невозможным участие в кампании.

По оценке СВР, штрафы за старые посты, безосновательные аресты и административные протоколы превратились в стандартный инструмент зачистки бюллетеней еще до старта официальной кампании.

Напомним, бывший первый вице-премьер-министр Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов будет баллотироваться в Государственную думу рф от партии «Справедливая россия».

Военный обозреватель Денис Попович ранее отмечал, что после выборов в госдуму вероятность мобилизации в россии может вырасти. В то же время ее могут объявить и раньше – в случае поражений российской армии на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет принимать владимир путин.

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