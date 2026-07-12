Российские шпионы вывозят из Японии компоненты для армии рф

Национальная безопасность
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Российские шпионы переправляют из Японии компоненты, которые могут использоваться для нужд армии рф.
REUTERS

Российские шпионы переправляют из Японии компоненты, которые могут использоваться для нужд армии рф.]По данным The New York Times, этому способствуют слабое японское законодательство о шпионаже и мощная технологическая отрасль страны.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных разведчиков, правительственные документы и источники в нескольких странах.

Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рфУкраина передала ЕС полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, и просит перекрыть Москве пути обхода санкций.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину десятки российских разведчиков, которых западные страны выслали со своих территорий, перебрались в Японию.

По словам собеседников издания, в Токио работает подразделение военной разведки ГРУ – так называемая 20 дирекция.

Российские агенты, выдавая себя за дипломатов или бизнесменов, покупают или крадут элементы, которые затем переправляют в рф через третьи страны.

Источники NYT утверждают, что операцией руководит 49-летний Максим Фильченков, который работает под прикрытием сотрудника российской авиакомпании Aeroflot. В частности, он занимается поиском оборудования.

Также российские агенты используют сеть компаний-посредников для доставки товаров в россию. Одной из таких компаний издание называет японскую Proco Air, которая позиционирует себя как «мост между Японией и рф».

В то же время сама компания заявляет, что перевозит только разрешенные товары.

По оценке украинских властей, около 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты.

В частности, после удара рф по жилому дому в Киеве в мае следователи обнаружили в ракете Х-101 японский компьютерный модуль, который запрещено экспортировать в россию.

Украина неоднократно передавала Японии доказательства того, что ее компоненты используют в российском оружии.

The New York Times отмечает, что Токио поддерживает Украину, однако медленно реагирует на угрозу из-за особенностей собственного законодательства. В частности, Япония не имеет отдельной внешней разведывательной службы.

Напомним, недавно Украина передала ЕС полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, и просит перекрыть Москве пути обхода санкций.

Как известно, военная промышленность рф полагается не только на иностранные технологические компоненты, но и на импортное оборудование. Согласно данным «War & Sanctions» ГУР, страна-агрессор использует более полутора тысяч станков зарубежного происхождения. В лидерах – тройка главных промышленных инноваторов: Германия, Япония и США. Полный список производителей – в нашей инфографике.

Также журналисты «Слово і діло» исследовали, откуда россия взяла импортные детали для дрона «Герань-4».

Недавно стало известно, что китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США.

Кроме того, разведка выяснила, что россия формирует резервный «теневой флот» для обхода будущих санкций ЕС.

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