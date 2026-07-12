Войска рф атаковали Днепр и Харьков дронами: что известно о последствиях

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Днепр и Харьков ударными беспилотниками. В обоих городах зафиксированы попадания. Есть информация о раненых.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Ночью взрывы гремели в Харькове и Днепре. Сообщалось об угрозе ударных и реактивных дронов для обоих городов.

В Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки БпЛА в Шевченковском районе пострадали два человека, среди которых 16-летняя девушка. По его словам, медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Также российские дроны ударили по Салтовскому району Харькова. Там, как и в Киевском районе, обошлось без пострадавших.

Позже Терехов уточнил, что в результате удара дронами по городу, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском – горел гаражный кооператив. По его словам, три человека обратились за медицинской помощью после обстрела.

Информация о последствиях ночной атаки еще уточняется.

Тем временем в Днепре, по словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, вражеский реактивный дрон попал в предприятие пищевой промышленности.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате российского авиаудара по Запорожью, который враг нанес в субботу, 11 июля, погибли два человека, а количество раненых превысило 30 человек.

Количество погибших из-за удара российских управляемых авиабомб по Сумам, который также произошел 11 июля, увеличилось до пяти человек.

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