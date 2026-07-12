Рф будет уничтожать все в 100 км от фронта: «Флеш» предупредил о новой тактике врага

Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что война между Украиной и россией перешла в фазу deep strike и middle strike. По его прогнозу, российские войска больше не будут выбирать отдельные цели и будут системно уничтожать гражданскую инфраструктуру на глубину около 100 километров от линии фронта.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, чем ближе стороны будут подходить к возможным мирным переговорам, тем активнее будут пытаться усилить свои переговорные позиции ударами по критически важным объектам.

«Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Мы в лучших условиях, потому что россия больше нас, имеет больше критических объектов, влияющих на ход войны, и даже за несколько годы не сможет обеспечить их защиту. Но мы уязвимее в том, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории», – отметил он.

Бескрестнов считает, что российская армия будет наносить удары по любым гражданским объектам, в частности автозаправочным станциям, почтовым отделениям, складам, предприятиям, базам строительной и сельскохозяйственной техники, железнодорожной инфраструктуре, автомобильным дорогам и электроподстанциям различной мощности.

В то же время он подчеркнул, что у Украины есть достаточно ресурсов для ударов по военно важным объектам на территории рф.

«Стоит понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно», – подытожил советник министра обороны.

Напомним, в начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия продолжает менять тактику применения беспилотников и планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%.

Также сообщали, что враг продолжает активно применять новопроизведенные дроны и ракеты для ударов.

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