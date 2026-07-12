Остатки ЧВК «Вагнер» создали наркоимперию в ЦАР – WSJ

Остатки российской частной военной компании «Вагнер» создали масштабную сеть торговли наркотическими препаратами в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Основой нелегального бизнеса стал трамадол, доходы от продажи которого используются для финансирования деятельности группировки.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, деятельность сосредоточена в верховьях реки Убанги – труднодоступном регионе, который фактически находится вне контроля местных властей и даже Москвы.

Речь идет о торговле высокодозированным трамадолом. В медицине этот препарат применяют как сильное обезболивающее, однако в больших дозах он приобретает стимулирующий эффект, из-за чего его нередко называют «кокаином для бедных». По информации WSJ, препарат активно используют работники золотых приисков, контролируемых «Вагнером», участники пророссийских демонстраций, а также боевики, принимающие участие в вооруженных конфликтах в стране.

По оценкам журналистов, около 500 наемников контролируют золотодобывающие предприятия в отдаленных районах ЦАР, получая от этого порядка 180 млн долларов в год. Дополнительным источником доходов стала контрабанда трамадола в соседние государства.

Издание утверждает, что операциями группировки в Центральноафриканской Республике руководит Павел Пригожин – сын погибшего основателя ЧВК.

Бывший боец «Вагнера», ныне проживающий в Европе, сообщил журналистам, что наемники обеспечивают трамадолом не только своих людей, но и представителей президентской гвардии ЦАР и членов местной прорежимной группировки «Акулы».

Контрабанда препарата осуществляется через территорию Демократической Республики Конго. Большинство партий, по данным исследователей, поступают из Индии, где таблетки экспортируют под видом стандартных медицинских доз. После переупаковки грузы переправляют через реку Убанги в Центральноафриканскую Республику, откуда наркотик распространяют по стране и соседним государствам.

Спрос на трамадол настолько вырос, что его цена в регионе за последний год утроилась. По оценкам журналистов, партия препарата стоимостью около 7 тысяч долларов может принести до 21 тысячи долларов прибыли. Часть этих средств контрабандисты тратят на взятки представителям «Вагнера» и связанных с ним вооруженных формиваний.

Полученные доходы группировка, по словам исследователей, использует для закупки оружия и поддержки собственной сети боевиков. Кроме того, перед выполнением боевых задач командиры «Вагнера», как утверждается, выдают подчиненным большие дозы трамадола, чтобы снизить чувство страха и повысить агрессивность.

Ранее сообщалось, что в Финляндии задержали бывшего наемника российской частной военной компании «Вагнер», который просил об убежище.

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