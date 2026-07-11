Оккупанты нанесли удар по Запорожью, пострадали гражданские

Оккупационная армия россии в субботу, 11 июля, атаковала управляемыми авиабомбами город Запорожье. В результате атаки пострадали гражданские.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По информации местных властей, в результате вражеского удара пострадали три женщины, медики оказывают им необходимую помощь.

Федоров добавил, что на месте обстрела продолжают работать все экстренные службы.

Напомним, в ночь на 11 июля россия выпустила по Украине более 120 дронов и 12 ракет, половина из которых были баллистическими. Под ударом был, в частности, Киев, там пострадали 12 человек.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что силам ПВО удалось сбить большинство целей, однако баллистические ракеты перехватить не удалось.

А утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиаудар по Сумам. Враг сбросил на город три управляемые авиабомбы, есть погибшие и раненые.

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