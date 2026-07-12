Сикорский заявил, что путин может принять еще одно «безумное решение»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что россия сейчас не имеет достаточно средств для нападения на Польшу. В то же время, по его словам, москва может прибегнуть к провокациям против страны.

Об этом Сикорский сказал в интервью Il Messaggero.

12 июля 2026, 10:57 Министр обороны Польши заявил о прогрессе в переговорах по передаче Украине истребителей МиГ-29 В Варшаве заявили, что Киев вернулся к переговорам по польским МиГ-29. Польша также выразила готовность помочь с модернизацией самолетов.

Глава польского МИД отметил, что Польша не паникует из-за угроз со стороны россии, но воспринимает их серьезно.

«Беспокойство есть, потому что путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и совершенно ошибочных оценках. Он причинил огромные человеческие страдания и серьезный экономический ущерб по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать, что, хотя он и не способен победить, он все равно может принять еще одно подобное решение», – сказал Сикорский.

Так он прокомментировал сообщение The Telegraph о том, что США якобы предупредили Варшаву о возможной вооруженной провокации россии против Польши для проверки решимости НАТО.

Сикорский заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В то же время он отметил, что сообщение поступило от авторитетного издания, поэтому, вероятно, является правдивым.

По словам министра, Польша пытается заранее раскрыть возможные намерения россии, чтобы заставить ее отказаться от агрессивных действий.

«Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее раскрывая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции», – добавил Сикорский.

В то же время глава МИД Польши считает, что сейчас москва не имеет ресурса для прямого нападения на страну.

«Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы серьезно. Но сегодня путин не имеет средств, чтобы напасть на нас: самое большее он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток», – подчеркнул он.

Сикорский также высказывал мнение, что россия может организовать операцию под чужим флагом, чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

А США, по данным СМИ, прямо предупредили Польшу, что россия готовит вооруженную провокацию в ближайшие месяцы.

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