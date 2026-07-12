Удар рф по Днепропетровской области: есть погибшие, повреждены предприятия

В ночь на 12 июля российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались пять районов области, в результате чего погибли три человека, есть значительные разрушения.

Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, в Днепре российские оккупанты нанесли удар по предприятию пищевой промышленности.

«Враг атаковал Днепр. Нанес удар по предприятию пищевой промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших», – сообщил Ганжа.

В общей сложности, по данным ОВА, российская армия нанесла более десяти ударов по Никопольскому, Криворожскому, Синельниковскому, Каменскому районам и городу Днепр.

На Никопольщине под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая община. В результате атаки погиб 66-летний мужчина. Также повреждены административное здание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

В Кривом Роге ударный беспилотник попал в промышленное предприятие. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, в результате атаки погибли два человека.

В Синельниковском районе из-за российских обстрелов произошли пожары в Украинской и Петропавловской общинах. Кроме того, в Верхнеднепровской общине Каменского района в результате вражеской атаки был поврежден газопровод. Информация о последствиях ударов уточняется.

Кроме этого в ночь на 12 июля в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар.

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