ПВО уничтожила 102 воздушные цели во время ночной атаки россиян

В ночь на воскресенье, 12 июля, российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив управляемые авиационные ракеты и 115 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 11 июля противник выпустил 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 4 противорадиолокационные ракеты Х-31, а также 115 ударных БПЛА, среди которых Shahed, реактивные беспилотники, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись с территории россии – районов Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово, а также из временно оккупированных Донецкой области и Крыма.

По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона ликвидировала 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 95 ударных беспилотников различных типов. В то же время зафиксировано попадание двух ракет Х-59/69 и 19 ударных дронов на 12 локациях. Кроме того, обломки сбитых воздушных целей упали еще в 12 местах.

В Воздушных силах также отметили, что выпущенные россиянами противорадиолокационные ракеты Х-31 своих целей не достигли.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались пять районов области, в результате чего погибли три человека, есть значительные разрушения.

А в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.