Бойцы «Азова» дронами уничтожили тайную топливную базу россиян в Донецкой области

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» нанесли удар по скрытой базе материально-технического обеспечения российских войск в оккупированной Новоамвросиевке Донецкой области.

Об этом сообщили украинские военные.

По их словам, эта база была ключевым элементом логистической сети, которую российские оккупанты долгое время обустраивали для обеспечения своих подразделений нефтепродуктами. В рф считали этот объект недосягаемым для украинских ударов.

После проведения детальной разведки бойцы «Азова» совершили атаку ударными беспилотниками Hornet. Дроны поразили цистерны с горючим и повредили железнодорожную инфраструктуру. В результате удара движение на этом участке железной дороги было заблокировано, что существенно усложнило материально-техническое обеспечение российских оккупационных войск.

Бойцы подчеркивают, что из-за потери логистического узла оккупанты вынуждены пересматривать маршруты снабжения и переносить часть логистических операций на территорию россии.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов россии, в частности по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, а также 10 танкерам и 4 паромам в Азовском море.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди обнародовал видео поражения российских судов в акватории Азовского моря, которое, по его словам, было снято во время ночной операции 12 июля.

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