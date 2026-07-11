В Киеве выросло число пострадавших после ночной атаки рф

Национальная безопасность
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В результате российской атаки по Киеву в ночь на 11 июля пострадали 12 человек. Среди них – двое детей в возрасте 10 и 11 лет.
Фото: ГСЧС

В результате российской атаки по Киеву в ночь на 11 июля пострадали 12 человек. Среди них – двое детей в возрасте 10 и 11 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По Киеву ударили баллистическими ракетами: выяснились первые последствия атаки (дополнено)Последствия атаки на Киев зафиксировали в Днепровском, Святошинском, Дарницком и Соломенском районах. Там повреждены здания, дорога, трансформаторная подстанция и электрощитовая, возникли пожары.

Армия рф ударила по столице баллистикой. Повреждения зафиксировали в Днепровском, Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

По данным Воздушных сил, ночью российские войска запустили шесть баллистических ракет «Искандер-М/С-400», четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, две противорадиолокационные ракеты Х-31 и 121 ударный дрон.

Ни одну из баллистических ракет сбить не удалось.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что попадания по гражданской инфраструктуре были еще до объявления воздушной тревоги.

По его словам, в столице повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария. На местах работают оперативные службы.

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