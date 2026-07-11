Удар рф по Сумам: в городе выросло число погибших и пострадавших

Количество жертв российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам, который был нанесен 11 июля, увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Он рассказал, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки.

Также увеличилось количество пострадавших. Известно уже о 30 раненых, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, враг сбросил на город три управляемые авиабомбы. Ранее было известно о четырех жертвах и семерых пострадавших.

Также сообщалось, что утром 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

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