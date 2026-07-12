Сделал Катар одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке: помер бывший эмир страны

Мир
Читати українською
В возрасте 74 лет умер бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, который руководил страной с 1995 по 2013 год.
Reuters

В возрасте 74 лет умер бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, который возглавлял государство с 1995 по 2013 год.

Об этом сообщает Reuters.

О смерти экс-правителя официально объявили утром 12 июля. Причину его смерти власти страны пока не раскрывают.

Хамад бин Халифа Аль Тани стал эмиром Катара в 1995 году после бескровного переворота, в результате которого отстранил от власти своего отца. В 2013 году он добровольно отрёкся от престола, передав власть своему сыну Тамиму бин Хамаду Аль Тани, который и сейчас является эмиром Катара.

Период правления Хамада бин Халифы Аль Тани стал одним из ключевых в истории современного Катара. Именно тогда страна существенно укрепила свои международные позиции, превратившись в одного из самых влиятельных игроков Ближнего Востока.

Также сообщали, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Катар Смерть Ближний Восток
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Рф будет уничтожать все в 100 км от фронта: «Флеш» предупредил о новой тактике врага
Синоптик сообщила, когда в Украине станет теплее
В россии зачищают выборы от независимых кандидатов – СВР
Зеленский анонсировал обновление Кабмина
Сделал Катар одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке: помер бывший эмир страны
Российские шпионы вывозят из Японии компоненты для армии рф
Украина способна производить ракеты для Patriot быстрее США – конгрессмен Маккол
«Америка и мир потеряли решительного лидера»: в Украине отреагировали на смерть сенатора США Грэма
Остатки ЧВК «Вагнер» создали наркоимперию в ЦАР – WSJ
Австралия испытала дрон, созданный на основе боевого опыта Украины
Больше новостей