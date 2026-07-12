Сделал Катар одним из самых влиятельных игроков на Ближнем Востоке: помер бывший эмир страны

В возрасте 74 лет умер бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, который возглавлял государство с 1995 по 2013 год.

Об этом сообщает Reuters.

О смерти экс-правителя официально объявили утром 12 июля. Причину его смерти власти страны пока не раскрывают.

Хамад бин Халифа Аль Тани стал эмиром Катара в 1995 году после бескровного переворота, в результате которого отстранил от власти своего отца. В 2013 году он добровольно отрёкся от престола, передав власть своему сыну Тамиму бин Хамаду Аль Тани, который и сейчас является эмиром Катара.

Период правления Хамада бин Халифы Аль Тани стал одним из ключевых в истории современного Катара. Именно тогда страна существенно укрепила свои международные позиции, превратившись в одного из самых влиятельных игроков Ближнего Востока.

Также сообщали, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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