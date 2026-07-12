Землетрясения в Венесуэле: число жертв превысило 4300 человек, десятки тысяч пострадавших

Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 25 июня, возросло до 4333 человек. Еще 16 740 получили ранения, а около 17 тысяч человек остались без жилья.

Об этом сообщает Reuters. 13 марта 2025, 12:14 В Украине за три года зафиксировали больше 90 землетрясений В Украине с января 2022 года до марта 2025-го было зафиксировано 92 небольших землетрясений. Слово и дело сделало карту.

Согласно словам председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, официальное число жертв на данный момент составляет 4333 гражданина. Из-под завалов удалось спасти 6462 человека, при этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Официальные поисково-спасательные операции уже завершены, однако родственники погибших и пропавших продолжают самостоятельно разбирать завалы, а на нескольких локациях ситуация остается неопределенной.

«У нас все еще остаются одно или два места, где ситуация неопределенная – это активные точки, где мы продолжаем искать выживших», – заявил Родригес.

Как отмечается, оба землетрясения повредили 856 зданий, из которых 190 разрушены полностью. По предварительным оценкам правительства, для обеспечения пострадавших жильем необходимо возвести 25 тысяч новых домов.

Также анонсировано, что уже со следующей недели исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выделит первые 200 домов для семей, потерявших жилье. Власти уже выделили около 40 земельных участков общей площадью более 580 тысяч квадратных метров в районах Осма и Чуспа, на которых разместят новые дома.

Напомним, недавно сообщалось, что из-под обломков живым достали мужчину, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

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