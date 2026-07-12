Свириденко уходит с должности: СМИ узнали, кто может стать новым премьером

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что покидает должность после встречи с президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, стороны обсудили дальнейшие шаги по обновлению работы правительства и укреплению международного партнерства Украины.

Об этом говорится на ее странице в Telegram.

Премьер поблагодарила президента за доверие и высокую оценку работы правительства.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины», – написала она.

По словам Свириденко, правительству удалось обеспечить стабильность экономики, принимать сложные решения и поддерживать работу государства даже в самые трудные периоды. В то же время она сообщила, что уже обсудила с президентом свое дальнейшее назначение.

«Готова и впредь служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира», – отметила Свириденко.

По информации источника «Украинской правды», окончательное решение относительно нового премьер-министра еще не принято. На данный момент во власти рассматривают четырех возможных кандидатов:

председателя правления «Нафтогаза» и директора «Укрнафты» Сергея Корецкого;

министра энергетики Дениса Шмыгаля;

министра обороны Михаила Федорова;

городского голову Харькова Игоря Терехова.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

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