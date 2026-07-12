Зеленский и Шмыгаль обсудили новые шаги для защиты энергетики

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. Они обсудили новые шаги для защиты украинской энергетики и стратегических инфраструктурных объектов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

12 июля 2026, 15:58 Свириденко уходит с должности: СМИ узнали, кто может стать новым премьером Источники сообщают, что Зеленский проводит собеседования с четырьмя потенциальными кандидатами на должность нового премьер-министра.

По словам президента, сейчас нужны новые и более решительные шаги для защиты энергетики и стратегической инфраструктуры по всей территории Украины.

Зеленский подчеркнул, что выполнение планов устойчивости украинских областей и общин должно происходить одинаково качественно.

«Отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей», – отметил глава государства.

Президент также сообщил, что на межправительственном уровне Украина имеет сильные договоренности, в частности в сфере энергетики и восстановления. В то же время, по его словам, их нужно своевременно реализовать.

Зеленский добавил, что достигнутых договоренностей пока недостаточно. Поэтому во время разговора со Шмыгалем обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы.

«Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить», – заявил президент.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

СМИ сообщают, что Зеленский проводит собеседования с четырьмя потенциальными кандидатами на должность нового премьер-министра.

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