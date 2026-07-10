СБУ сообщила о задержании еще четырех участников стычки с ТЦК во Львове

Правоохранители задержали еще четырех участников конфликта с военнослужащими ТЦК и полицейскими, который произошел 8 июля во Львове во время проведения мероприятий оповещения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Среди задержанных – 21-летний и 45-летний жители Львова, а также два 28-летних военнослужащих, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

В СБУ заявляют, что именно эти фигуранты были самыми активными участниками инцидента. По версии следствия, они блокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на транспортном средстве и повредили его.

Задержанным готовят сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Одному из фигурантов также инкриминируют ст. 407 УК – самовольное уход от воинской части или места службы.

«Ранее СБУ и Национальная полиция уже задержали одного из участников беспорядков, который во время инцидента напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения. В настоящее время ведутся следственные действия и оперативные меры по установлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц», – говорится в заявлении.

Напомним, 8 июля в львовском микрорайоне Сихов во время вручения повесток работниками ТЦК и СП вспыхнула стычка. В разгар противостояния группа людей перевернула служебное авто военных. Конфликт начался из-за проверки документов мужчины, который, как оказалось, разыскивался за нарушение правил воинского учета. Его повезли на ВЛК, а на месте осталась другая группа оповещения, с которой и произошел конфликт.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал этот инцидент позорным. На ситуацию также отреагировал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, а в Генштабе пообещали проверить действия самих военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со своей стороны, призвал Министерство обороны немедленно создать рабочую группу, чтобы пересмотреть и улучшить мобилизационные процедуры.

Реагируя на ситуацию во Львове, президент Владимир Зеленский осудил инцидент и сказал, что это «очень плохое отношение к людям в военной форме».

Стоит также отметить, что 10 июля суд Львова взял под стражу без права на залог 23-летнего Олега Гаврилова, который принимал участие в стычках с военными ТЦК 8 июля и напал на полицейского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.