Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование

Украинцы больше не считают Польшу «главным адвокатом Украины в Европе». Более трети населения уверены, что Варшава – непредсказуемый и сложный сосед. А вот близким другом страну называют всего 11% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Исследование фиксирует, что украинцы глобально переосмыслили отношение к Польше. Сейчас скорее доминирует рациональное, прагматичное и порой скептическое восприятие соседнего государства. 38% населения сегодня трактует Польшу как непредсказуемого и сложного соседа. Вторым по популярности является выраженный рациональный взгляд – 27% опрошенных воспринимают Варшаву как стратегического партнера, но исключительно из прагматических интересов.

10 июля 2026, 10:19 Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов» Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

Также значительная часть респондентов начала видеть в соседнем государстве прямого соперника на европейском пространстве: 18% респондентов классифицируют Польшу как экономического и политического конкурента, а 14% – считают ее обычным соседом, отношения с которым носят сугубо нейтральный характер. Символично, что прежний статус «главного адвоката Украины в Европе» существенно пошатнулся – близким другом и надежным союзником Польшу сегодня называют лишь 11% опрошенных.

В то же время на фоне последних скандалов зафиксировано появление тревожного тренда: 9% участников опроса уже видят в действиях соседней страны признаки скрытого или потенциального врага. А 14% опрошенных не смогли определиться со своим отношением и выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Что показательно, мужчины чаще воспринимают Варшаву как «стратегического партнера исключительно из прагматических интересов» – 31% (при общем показателе 27%), а также значительно активнее видят в ней «экономического и политического конкурента» – 25% (при общем показателе 18%). Напротив, женщины чаще склонны выбирать осторожную формулировку «непредсказуемый и сложный сосед» – таких 42% (при общем показателе 38%) и заметно реже считают Польшу «стратегическим партнером» – лишь 23% (при общем показателе 27%).

Возраст

Самая молодая группа (18–29 лет) оказалась наиболее радикальной в прагматических оценках. «Экономическим и политическим конкурентом» Польшу назвали 26% опрошенных (при общем показателе 18%). В то же время именно молодые респонденты сохранили больше всего эмоционального оптимизма, называя ее «близким другом и надежным союзником» – таких 16% (при общем показателе 11%).

Респонденты в возрасте 30–44 года чаще склоняются к варианту «обычный сосед с нейтральными отношениями» – 19% (при общем показателе 14%). Старшее поколение, наоборот, редко выбирает нейтралитет. Таких только 9% (при общем показателе 14%). Вместо этого 41% выбрали вариант – «непредсказуемый и сложный сосед».

Регионы

На Востоке и в Центре значительно чаще звучит критическая оценка «непредсказуемый и сложный сосед» – соответственно 44% и 43%. Восток также демонстрирует наименьшую веру в прагматическое партнерство – вариант «стратегический партнер» там набрал минимальные 17%. Однако опрошенные с Востока чаще видят в соседней стране «экономического и политического конкурента» – 24%.

Столица и Юг, наоборот, демонстрируют самый высокий уровень прагматизма: восприятие Польши как «стратегического партнера» в Киеве составляет 36%, на Юге – 35%.

Западный регион оказался лидером в оценке «обычный сосед» – 19%, но в то же время там зафиксирована и наибольшая тревожность. Вариант «скрытый или потенциальный враг» на Западе достиг максимальных 13%. Кроме того, на Севере зафиксирована аномальная доля тех, кто не определился – вариант «затрудняюсь ответить» там указали 20% опрошенных.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Также стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

Кроме этого выяснилось, что почти каждый пятый украинец не одобряет нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла в Варшаву международной доставкой «Новой почты».

Тем временем в Минобороны Польши встали на защиту решения о предоставлении Украине ракет для Patriot.

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