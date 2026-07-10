Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины

Послы стран Европейского Союза согласовали открытие для Украины шестого переговорного кластера «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По словам Качки, открытие этого кластера является важным событием с учетом современной ситуации с безопасностью в мире.

Кластер охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи и сотрудничества в сфере развития.

Вице-премьер также поблагодарил государства-партнера за поддержку процесса расширения ЕС и отметил, что следующим шагом должно стать формальное утверждение решения во время Межправительственной конференции, которая запланирована на 14 июля.

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, как сообщали СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера по переговорам о вступлении Украины. По данным СМИ, открытие направлений тормозит Венгрия.

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