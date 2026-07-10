Нападение на ТЦК во Львове: суд отправил под стражу участника потасовки Гаврилова

Общество
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10 июля суд Львова взял под стражу на 60 суток без права на залог подозреваемого в избиении полицейского во время стычки с ТЦК на проспекте Червоной Калины.
Суспільне Львов

Суд Львова взял под стражу без права на залог 23-летнего Олега Гаврилова, который принимал участие в стычках с военными ТЦК 8 июля и напал на полицейского.

Подозреваемый арестован на 60 суток, сообщает «Суспільне».

«Суд считает целесообразным не определять размер залога в уголовном производстве, поскольку преступление совершено с применением насилия, а установленные риски являются реальными, конкретными и такими, которые не могут быть устранены путем применения более мягких мер пресечения», – прокомментировала решение судья.

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По данным медиа, 23-летний Олег Гаврилов – солдат воинской части А0536, который с февраля находится в СЗЧ (самовольное оставление части).

Прокурор Франковской окружной прокуратуры города Львова Иван Красницкий сообщил, что 9 июля на проспекте Червоной Калины Олег Гаврилов подбежал к заместителю начальника управления по превентивной деятельности Львовского районного управления полиции № 2 ГУНП во Львовской области Бзовецкому и ударил его в лицо. По словам прокурора, в результате этого полицейский получил ушиб, околоорбитальную гематому, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В дальнейшем подозреваемый распылил газовый баллончик в лицо инспектору, чем вызвал химический ожог роговицы глаз.

Во время судебного заседания, по данным журналистов, подозреваемый Гаврилов сообщил, что признает факт совершения уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Также он отметил, что не отрицает факт хулиганских действий с его участием.

Срок содержания под стражей истекает 6 сентября 2026 года включительно.

Как известно, 8 июля во Львове на Сихове произошла стычка во время мероприятий по оповещению сотрудниками ТЦК. В разгар конфликта толпа перевернула служебный автомобиль военных. Конфликт возник после проверки документов мужчины, который, как выяснилось, находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его направили на ВВК. В то время другая группа оповещения осталась на месте – и именно с ней произошел конфликт.

На следующий день правоохранители установили нескольких лиц, принимавших участие в нападении на военнослужащих во время стычек в Сиховском районе Львова. Часть фигурантов задержали.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со своей стороны, призвал Министерство обороны немедленно создать рабочую группу, чтобы пересмотреть и улучшить мобилизационные процедуры.

А президент Зеленский, реагируя на инцидент во Львове, осудил нападение группы людей на военных ТЦК и повреждение их авто.

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