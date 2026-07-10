Отмывание более 2 млн долларов: НАБУ и САП завершили следствие по делу экс-служащего таможни

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, подозреваемого в легализации более 2 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

15 мая 2026, 14:11 Наказание за коррупцию: какие обещания давали нардепы и государственные деятели «Слово и дело» проанализировало, какие обещания относительно наказания за коррупцию давали украинские политики и нардепы, какие из них выполнили, какие – не выполнили, а какие – в процессе выполнения.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о бывшем заместителе начальника Киевской таможни», – указано в сообщении.

Детективы НАБУ уже открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд.

Напомним, по данным следствия, в 2020-2021 годах экс-чиновник инвестировал более 2 млн долларов в строительство и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. Правоохранители утверждают, что происхождение этих средств не подтверждается официальным доходом его семьи.

Чтобы скрыть активы, подозреваемый по версии следствия оформил гостиничный комплекс и земельные участки на своего родственника, однако фактически продолжал контролировать бизнес. Кроме того, следствие установило, что в течение 2020-2025 годов он получал официальный доход от деятельности гостиницы, что, по мнению правоохранителей, стало завершающим этапом легализации средств.

Стоит также отметить, что САП обвиняет Тупальского в причастности к делу бизнесмена Вадима Альперина о создании преступной организации и злоупотреблении на таможне.

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