ВАКС приостановил рассмотрение иска к обвиняемому экс-начальнику отдела ГПСУ

Высший антикоррупционный суд приостановил рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов бывшего начальника отдела пограничной службы «Соломоново» Чопского пограничного отряда Западного регионального управления ГПСУ Александра Марущака в связи с его мобилизацией.

Такое решение 25 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, САП просит конфисковать имущество экс-начальника отдела «Соломоново» ГПСУ Александра Марущака. Речь идет об активах, приобретенных в 2022–2023 годах: таунхаус с земельным участком, расположенным в пригороде Ужгорода; автомобиль Toyota Rav-4 Hybrid. Анализом официальных доходов и расходов установлено, что ни родственникам пограничника, ни ему самому не хватило бы законных доходов для приобретения таких активов.

Позже сам Марущак подал ходатайство об остановке рассмотрения иска, поскольку он проходит военную службу в составе военного формирования и участвует непосредственно в боевых действиях.

«Ходатайство ответчика (Марущака – ред.) об остановке производства по делу – удовлетворить. Остановить производство в деле по иску государства Украина в лице прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Марущаку Александру Сергеевичу и Котик Надежде Ивановне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пограничнику в предоставлении неправомерной выгоды работнику СБУ через посредника. По версии следствия, служащий Госпогранслужбы предоставил сотруднику спецслужбы неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. Неправомерная выгода предоставлялась в криптовалюте USDT (сумма эквивалентная 355 тысяч долларов) на криптокошелек посредника, привлеченного правоохранителем. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника они были обналичены и переданы правоохранителю.

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