На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в группу оповещения ТЦК

В Каменском Днепропетровской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел взрыв гранаты, в результате которого ранения получили три человека.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Иинцидент произошел 2 июля во время проверки военно-учетных документов. По версии правоохранителей, 50-летний мужчина, который является нарушителем правил военного учета, привел в действие гранату и бросил ее в сторону группы оповещения.

В результате взрыва телесные повреждения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина, бросивший гранату. Всех троих госпитализировали для оказания медицинской помощи.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», – указали в полиции.

Напомним, несколько дней назад в Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК, один из них погиб. А до этого на Волыни группа людей во время конфликта повредила служебный автомобиль и нанесла телесные повреждения одному из представителей местного ТЦК

Вместе с тем, накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с 2022 года количество жалоб на действия ТЦК увеличилось более чем в 300 раз.

А в Минобороны ранее анонсировали перераспределение функций и массовые проверки всех ТЦК.

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