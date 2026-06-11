Омбудсман получил более 3 тысяч обращений по поводу действий ТЦК с начала года

За первые пять месяцев 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 3 тысяч официальных жалоб относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил омбудсман Дмитрий Лубинец.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По его словам, официальная статистика отражает лишь часть реальной проблемы, поскольку Офис омбудсмена также самостоятельно фиксирует многочисленные инциденты.

«Эту цифру можно смело умножать как минимум на три. К нам поступает информация из масс-медиа, соцсетей, а также прямые видеодоказательства от очевидцев в личные сообщения», – отметил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что жалобы имеют характер «системного нарушения прав человека». Среди самых распространённых злоупотреблений он назвал безосновательное применение физической силы, ношение балаклав и умышленное сокрытие или снятие знаков различия военнослужащими ТЦК.

«Когда люди в военной форме и балаклавах, без каких-либо шевронов или фамилий, силой задерживают прохожих, это уже не просто нарушение прав – это признаки совершения уголовных преступлений группой лиц. Система превратилась во вседозволенность и "палочные" показатели ради галочки», – подчеркнул уполномоченный.

Кроме того, Лубинец резко раскритиковал процедуру прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК), которые часто формально проводятся «за 15 минут», вследствие чего мобилизуют абсолютно непригодных к службе лиц, тогда как платёжеспособные граждане находят коррупционные пути для избежания призыва.

Уполномоченный признал, что ранее пытался решать эти вопросы исключительно в юридической плоскости через закрытые совещания с Министерством обороны и правоохранителями.

«Знаете, почему я вышел в публичность? Вы же не видели от меня такой публичной позиции в 2023–2024-м году. Я считаю, что я совершил ошибку, потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективную юридическую свою работу. Я брал документы, их нарабатывал, я их отправлял, требовал в юридическом плане реакции... И оказалось, что единственная система, которая может влиять – это публичность», – заявил Дмитрий Лубинец.

Он также сообщил, что провёл длительную встречу с вице-премьером Михаилом Фёдоровым, где представил детальный юридический анализ проблемы, подчеркнув, что «красивые слайды реформ на бумаге не имеют ничего общего с реальностью», а действующая система ТЦК сейчас не помогает, а наоборот вредит процессу мобилизации.

Напомним, в течение первых четырёх месяцев работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб о нарушении прав военнослужащих.

Недавно нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.

А ранее сообщалось, что в Украине рассматривают реформирование системы территориальных центров комплектования с распределением их функций. Вместо ТЦК могут появиться отдельные «Офис призыва» или «Офис комплектования».

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