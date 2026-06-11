Омбудсман получил более 3 тысяч обращений по поводу действий ТЦК с начала года

За первые пять месяцев 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило более 3 тысяч официальных жалоб относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил омбудсман Дмитрий Лубинец.
По его словам, официальная статистика отражает лишь часть реальной проблемы, поскольку Офис омбудсмена также самостоятельно фиксирует многочисленные инциденты.
«Эту цифру можно смело умножать как минимум на три. К нам поступает информация из масс-медиа, соцсетей, а также прямые видеодоказательства от очевидцев в личные сообщения», – отметил Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что жалобы имеют характер «системного нарушения прав человека». Среди самых распространённых злоупотреблений он назвал безосновательное применение физической силы, ношение балаклав и умышленное сокрытие или снятие знаков различия военнослужащими ТЦК.
«Когда люди в военной форме и балаклавах, без каких-либо шевронов или фамилий, силой задерживают прохожих, это уже не просто нарушение прав – это признаки совершения уголовных преступлений группой лиц. Система превратилась во вседозволенность и "палочные" показатели ради галочки», – подчеркнул уполномоченный.
Кроме того, Лубинец резко раскритиковал процедуру прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК), которые часто формально проводятся «за 15 минут», вследствие чего мобилизуют абсолютно непригодных к службе лиц, тогда как платёжеспособные граждане находят коррупционные пути для избежания призыва.
Уполномоченный признал, что ранее пытался решать эти вопросы исключительно в юридической плоскости через закрытые совещания с Министерством обороны и правоохранителями.
«Знаете, почему я вышел в публичность? Вы же не видели от меня такой публичной позиции в 2023–2024-м году. Я считаю, что я совершил ошибку, потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективную юридическую свою работу. Я брал документы, их нарабатывал, я их отправлял, требовал в юридическом плане реакции... И оказалось, что единственная система, которая может влиять – это публичность», – заявил Дмитрий Лубинец.
Он также сообщил, что провёл длительную встречу с вице-премьером Михаилом Фёдоровым, где представил детальный юридический анализ проблемы, подчеркнув, что «красивые слайды реформ на бумаге не имеют ничего общего с реальностью», а действующая система ТЦК сейчас не помогает, а наоборот вредит процессу мобилизации.
Напомним, в течение первых четырёх месяцев работы Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб о нарушении прав военнослужащих.
Недавно нескольким представителям Ужгородского районного ТЦК и СП сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, в частности, избиении и незаконном лишении свободы.
А ранее сообщалось, что в Украине рассматривают реформирование системы территориальных центров комплектования с распределением их функций. Вместо ТЦК могут появиться отдельные «Офис призыва» или «Офис комплектования».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»