Суд конфискует активы и имущество экс-начальника Кременчугского РТЦК и СП Волкова

Политика
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Суд признал активы бывшего начальника Кременчугского РТЦК и СП Мирослава Волкова необоснованными и обязал выплатить в пользу государства почти 3 миллиона гривен.
Тelegraf.in.ua

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы экс-начальника Кременчугского РТЦК и СП Мирослава Волкова, которые он приобрел в период с 2022 по 2024 годы, и обязал взыскать их в пользу государства.

Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Телеграм-канале.

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«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которые в период 2022–2024 годов приобрел бывший начальник Кременчугского РТЦК и СП», – говорится в сообщении антикоррупционного органа.

По данным САП, речь идет о:

  • ⁠квартире в клубном доме в городе Кременчуге;

  • ⁠автомобиле «TOYOTA LAND CRUISER PRADO»;

  • стоимости автомобиля «TOYOTA RAV-4» и доходе от его отчуждения.

Таким образом, суд постановил взыскать в доход государства стоимость всего незаконно приобретенного имущества в сумме почти 3 млн грн.

Также прокуратура сообщила, что решение может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Как известно, в январе прокурор САП подал иск к экс-руководителю Кременчугского РТЦК Мирославу Волкову. По данным прокуратуры, в период 2022–2024 годов он приобрел необоснованные активы. Речь идет о: квартире в клубном доме в городе Кременчуге; автомобиле Toyota Land Cruiser Prado; стоимости автомобиля Toyota Rav-4 и доходе от его отчуждения, а также части наличных накоплений.

1 июня ВАКС вернул на стадию подготовительного производства рассмотрение иска САП к бывшему начальнику Кременчугского РТЦК и СП Мирославу Волкову о конфискации активов.

Также мы сообщали, что в Национальное антикоррупционное бюро передали уголовное производство по подозрению заместителя директора департамента по вопросам экологической безопасности департамента безопасности движения, охраны труда и экологической безопасности АО «Укрзализныця» Алексея Обризана в получении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

А 8 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым в деле о получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

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