Армия рф ударила по центру Запорожья: есть погибший и раненые, горит дом

Российская оккупационная армия 10 июля атаковала авиабомбами центр Запорожья. В результате попадания вражеских снарядов горят авто и здание, погиб человек.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Телеграм-канале.
Также уже известно как минимум о четырех раненых. В том числе травмирован ребенок. На местах работают экстренные службы.
«Российские авиабомбы привели к разрушениям в областном центре. Человек погиб, произошло возгорание автомобилей и дома – продолжает поступать информация о последствиях вражеской атаки на Запорожье», – написал Федоров.
Также он добавил, что на месте присутствуют все профильные службы и медики.
После вражеской атаки, по данным руководителя ОВА, эвакуируют жителей многоэтажки. Рядом с местом удара разрушены жилые и нежилые дома.
«Сейчас опасность не миновала. Известно о неразорвавшихся боеприпасах. Поэтому важно находиться в безопасности и слушать указания полицейских и спасателей», – добавил Федоров.
Напомним, накануне россия нанесла удар беспилотником по автозаправочной станции в городе Запорожье. В результате обстрела погиб человек, есть пострадавшие.
Также войска рф обстреляли авто с гражданскими в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.
А в ночь на 10 июля российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив 137 ударных беспилотников различных типов.
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