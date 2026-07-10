Совет ЕС разморозил 10 млрд евро для Венгрии

Совет Европейского Союза 10 июля утвердил новый План восстановления и устойчивости (RRP) для Венгрии общим объемом 10 млрд евро. Финансирование предусматривает как грантовую, так и кредитную поддержку.

Об этом сообщили журналистам «Европейской правды» в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно решению, около 6,5 млрд евро Венгрия получит в виде грантов, еще примерно 3,5 млрд евро – в форме займов.

Новый план был подан венгерской стороной после того, как реализация предыдущей программы стала невозможной из-за роста расходов, энергетического кризиса, геополитических изменений и других обстоятельств, существенно повлиявших на выполнение запланированных реформ.

Документ предусматривает реализацию комплекса реформ и инвестиций в рамках европейского Механизма восстановления и устойчивости (RRF). В частности, он содержит меры по усилению борьбы с коррупцией, повышению прозрачности использования бюджетных средств, совершенствованию системы государственных закупок, укреплению независимости судебной власти и верховенства права.

В ЕС подчеркнули, что финансирование будет предоставляться поэтапно – только после выполнения Венгрией согласованных реформ и достижения определенных показателей.

Вопрос разблокирования европейских средств был одним из ключевых в предвыборной кампании партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в апреле.

Напомним, в начале июля Венгрия смягчила свою позицию относительно переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и согласилась на начало процедуры открытия шестого кластера.

Перед этим премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренную процедуру интеграции Украины в Европейский союз. По его мнению, такой шаг был бы несправедливым по отношению к государствам Западных Балкан, которые уже долгое время ожидают вступления в ЕС.

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