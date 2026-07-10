На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию еще в двух населенных пунктах

Власти Днепропетровщины 10 июля объявили об обязательной эвакуации из двух населенных пунктов области. Жителей просят срочно выехать из Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки, что в Никопольском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в официальном Телеграм-канале.

«Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области – Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского», – написал Ганжа.

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По его словам, детей оттуда вывезли раньше. А накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть все жители. По состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 гражданских.

Ганжа уточнил, что сначала людей будут принимать транзитные центры, которых в регионе пять.

«Там они смогут получить денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь, продуктовые и гигиенические наборы», – отметил глава ОВА и добавил, что при необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения.

Людей из опасных зон разместят как в лагерях ВПЛ региона, так и в других областях страны.

Чтобы договориться об эвакуации – необходимо позвонить на круглосуточную горячую линию: 203 или 098 750 55 05.

Эвакуацию проводят: гуманитарная миссия «Пролиска», БФ «Право на защиту», «Дети нового поколения», «Ангелы спасения» и отряд Нацполиции «Белые ангелы».

Напомним, в начале июля в Харьковской области также расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из-за угрозы ухудшения ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах. Соответствующее решение принял Совет обороны региона.

Также с 1 июля Совет обороны Черниговской области принял решение расширить зону обязательной эвакуации из приграничных территорий.

А в июне в Синельниковском районе Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

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