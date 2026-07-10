Киевский фуникулер временно прекратит работу: что известно

В Киеве фуникулер, соединяющий исторический Верхний город и Подол столицы, закрывают на ежегодный плановый ремонт. С 13 июля по 21 августа транспорт работать не будет.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс» в Телеграм-канале.

«С 13 июля по 21 августа киевский фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт», – информируют в «Киевпастрансе».

26 марта 2026, 19:27 Метро, ​​маршрутка, трамвай: где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспорте В каких городах Украины самый дешевый и дорогой общественный транспорт – на инфографике Слово и дело.

За этот период специалисты планируют отремонтировать машинный, компрессорный и тиристорный залы и выполнить малярные и слесарные работы кузова. Также проведут частичный ремонт дверей вагонов.

Кроме этого, в рамках ремонтных робок планируется:

▫️осмотр тягового троса с последующим укорачиванием;

▫️обследование контактной сети с последующим натяжением;

▫️обследование и частичная замена шпал;

▫️обновление предупреждающей разметки на лестничных маршах станций;

▫️частичный ремонт обшивки пассажирских сидений с полной комплексной очисткой.

«Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой», – добавили в коммунальном предприятии.

Как известно, из-за большого веса вагонов демонтаж ручного состава не проводится, поэтому все работы выполняют непосредственно на станциях и в межстанционной зоне.

Ранее стало известно, что власти Киева снова не поддержали петицию людей с призывом отменить повышение цены на городской транспорт и зафиксировать тариф на отметке в 8 гривен до конца войны.

Как мы информировали, в мае КГГА заявила о планах обновить и повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Так, согласно проекту решения, за разовую поездку придется заплатить 30 грн. А для тех, кто хочет сэкономить – планируют ввести систему скидок и абонементов.

Позже в КГГА объяснили резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте высокой стоимостью расходов на энергоресурсы, топливо, ремонт рулевого состава и конкурентную оплату труда работников.

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