Россия атаковала Украину 129 воздушными целями, ПВО обезвредила большинство из них

В ночь на воскресенье, 5 июля, российские войска совершили очередную воздушную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и 125 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 115 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Известно, что с вечера 4 июля противник выпустил по Украине противорадиолокационную ракету Х-31, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 125 ударных БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО ликвидировала 112 беспилотников, а также три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В то же время ракета Х-31 своей цели не достигла. По информации военных, попадание четырех ударных дронов зафиксировано на трех локациях, еще на восьми локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, во время ночной атаки под ударом оказалась Днепропетровская область. В Днепре повреждено одно из предприятий, а в Павлограде пострадали два человека.

Напомним, вечером 4 июля оккупанты также нанесли удар по Запорожью. В результате атаки была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж.

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