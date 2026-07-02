Украина испытывает лазерную ПВО

Украина продолжает развивать собственные оборонные технологии и уже испытывает лазерные системы ПВО. Параллельно идет работа над дешевыми ракетами-перехватчиками, а дроны все эффективнее уничтожают российские беспилотники.

Об этом во время Defense Tech-события Brave1 Advantage сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Укринформ.

По словам министра, украинские разработчики уже тестируют лазерную систему ПВО, которая показала первые результаты.

«Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не коммуницируем, но направление активно движется», – отметил Федоров.

Он также сообщил, что в мае украинские дроны-перехватчики уничтожили почти 7 тысяч российских беспилотников типа Shahed и «Гербера».

Кроме того, во время одной из последних массированных атак около 75% ударных дронов удалось сбить именно с помощью дронов-перехватчиков.

По словам Федорова, Министерство обороны уже объявило тендер на закупку еще 150 тысяч дронов, часть из которых будет относиться к классу Middle Strike.

Еще одним перспективным направлением он назвал создание дешевых крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать», – подчеркнул министр.

Помимо этого, в Украине уже проходят испытания разработки около десяти компаний, которые создают недорогие ракеты для перехвата беспилотников. Также продолжается работа над технологиями противодействия баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам.

Вот дословный перевод текста на русский язык с сохранением всех служебных тегов и ссылок:

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности — тренировочный дрон был выжжен невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

А недавно сообщалось, что компания Fire Point провела испытания элементов будущей противобаллистической системы ПВО Freya.

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